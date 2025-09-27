LIVE Ciclismo femminile Mondiali juniores 2025 in DIRETTA | azzurrine per stupire
CLICCA QUA PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della prova in linea mondiale juniores femminile 2025 in Ruanda. Il percorso odierno prevede 74 km con la partenza e l’arrivo al Convention Centre di Kigali. La prova iridata, per quanto riguarda le juniores donne, prevede 5 giri nel circuito che fa da sfondo ai primi mondiali africani, lungo 15 km con 304 metri di dislivello. Nel tracciato sono presenti due salite che verranno affrontate cinque volte ciascuna. La prima è la Côte de Kigali Golf di 0.8 km 8.1% (max 14%). La seconda e ultima salita è la Côte de Kimihurura (già affrontata nella prova a cronometro), caraterizzata dal fondo lastricato, di 1. 🔗 Leggi su Oasport.it
Il ciclismo femminile italiano brilla nel mondo, altra impresa maiuscola che vede tra i protagonisti delle giovanissime atlete azzurre.
A Kigali è nata la prima campionessa del mondo U23 su strada. L’Italia con Eleonora Ciabocco ha sfiorato il podio: la sua rabbia racconta quanto il ciclismo femminile stia crescendo, dentro e fuori dall’Europa. - X Vai su X
Gian Luca Andrina presidente della Bft Burzoni VO2 fa un bilancio della situazione del ciclismo giovanile femminile in Italia e del grande lavoro della sua squadra. Ascolta l'intervista completa nella nuova puntata di #blablabike #tuttobici #cycling #tuttobici - facebook.com Vai su Facebook
