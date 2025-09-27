LIVE Ciclismo femminile Mondiali juniores 2025 in DIRETTA | ARGENTO DI CHANTAL PEGOLO! Vince la spagnola Paula Ostiz

10:53  Termina qui la DIRETTA LIVE testuale della prova in linea juniores femminile mondiale. Vi ringraziamo per aver scelto di seguire insieme a noi quest'evento e vi invitiamo a rimanere sempre aggiornati sul nostro sito. Buon proseguimento di giornata a tutti voi. 10:46 Atlete che sono in fase di premiazione. 10:41 Sesto posto per Thais Poirier (Francia), settimo per Tsige Kiros (Etiopia) e ottavo per Neve Parslow (Australia). Chiudonono la top ten Maria Okrucinska (Polonia) e Alyssa Sarkisov (Stati Uniti). 10:38 Chantal Pegolo non poteva fare di più.

Il ciclismo femminile italiano brilla nel mondo, altra impresa maiuscola che vede tra i protagonisti delle giovanissime atlete azzurre.

