CLICCA QUA PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9:05 Ripresa Antoine Cermanová sulla salita. 9:03 Cicliste che stanno affrontando per la seconda volta la Côte de Kigali Golf di 0.8 km 8.1%. 9:00 Antonie Cermanová ha vinto nel 2024 la Volta Portugal Feminina Sub-19, corsa a tappe di tre giorni per le juniores. 8:57 Aumenta ancora il vantaggio, 40? della battistrada sul gruppo principale. 8:54 27? il vantaggio della ceca sul gruppo. 8:52 Attacco di Antonie Cermanová (Repubblica Ceca). 8:51 Yamilet Nahomi Jativa (Ecuador) è la più giovane atleta in corsa. 8:48 Le atlete completano il primo giro della corsa, ne rimangono quattro al termine della prova. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Ciclismo femminile, Mondiali juniores 2025 in DIRETTA: 50 km alla conclusione, ripresa Cermanova