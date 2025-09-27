LIVE Ciclismo femminile Mondiali juniores 2025 in DIRETTA | 5 km al traguardo ci sono ancora le tre azzurre
CLICCA QUA PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10:26 Inizia l’ultimo passaggio sulla Côte de Kimihurura di 1.3 km al 6.3% medio con il fondo lastricato. 10:25 Ripresa la battistrada, si mette davanti la favorita Paula Ostiz (Spagna). 10:24 Attacca Eirini Papadimitriou (Grecia). 10:22 Termina la salita, gruppo che rallenta. 10:21 Ci prova Alejandra Neira (Spagna), subito seguita da Chantal Pegolo. 10:20 Ancora Anja Grossmann a fare l’andatura, sono rimaste quindici davanti. 10:19 Ultimo passaggio sulla Côte de Kigali Golf (0.8 km 8.1%), che potrebbe fare, già, grande selezione. 10:18 7 km alla conclusione, trenta atlete nel gruppo principale. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: ciclismo - femminile
Il ciclismo femminile italiano brilla nel mondo, altra impresa maiuscola che vede tra i protagonisti delle giovanissime atlete azzurre.
A Kigali è nata la prima campionessa del mondo U23 su strada. L’Italia con Eleonora Ciabocco ha sfiorato il podio: la sua rabbia racconta quanto il ciclismo femminile stia crescendo, dentro e fuori dall’Europa. - X Vai su X
Gian Luca Andrina presidente della Bft Burzoni VO2 fa un bilancio della situazione del ciclismo giovanile femminile in Italia e del grande lavoro della sua squadra. Ascolta l'intervista completa nella nuova puntata di #blablabike #tuttobici #cycling #tuttobici Vai su Facebook
