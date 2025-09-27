LIVE Ciclismo femminile Mondiali 2025 in DIRETTA | Vallieres sorprende tutti a Kigali storico bronzo di Mavi Garcia! Lontane le favorite
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.55 Termina qui la DIRETTA LIVE testuale della prova in linea femminile dei Mondiali 2025. Vi ringraziamo per aver scelto di seguire quest’evento insieme a noi e vi invitiamo a rimanere sempre aggiornati sul nostro sito. Buon proseguimento di giornata a tutti voi. 16.53 E l’anno prossimo il Mondiale sarà a Montreal con Vallieres che proverà a difendere il titolo davanti al proprio pubblico 16.51 Prova deludente di tutte le grandi favorite della vigilia. Una volta finito il lavoro dell’Italia nessuna nazione ha provato a tenere chiusa la corsa con continui attacchi che hanno poi portato ad una fuga a 10, con le tre medagliate tra le protagoniste. 🔗 Leggi su Oasport.it
