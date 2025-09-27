CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.30 Un po’ di nervosismo in testa alla corsa, rientra Niedermaier. Attenzione perché non hanno tanto margine per potersi permettere dei tatticismi. 16.30 Perde qualche metro Antonia Niedermaier. 16.29 Tira dritto Reusser che ha portato il suo gruppetto a 25?. Non è chiaro il distacco del gruppetto con Ferrand-Prevot, Longo Borghini e Vollering. 16.28 Kimberley (Le Court) Pienaar è riuscita a rientrare su Reusser e Malcotti. Con lei anche Chabbey 16.27 10 km all’arrivo! Le cinque fuggitive hanno 33? su Reusser e Malcotti. 16.26 Vollering, Aalerud e Labous rientrano su Ferrand-Prevot, Niewiadoma, Chabbey e Longo Borghini. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Ciclismo femminile, Mondiali 2025 in DIRETTA: ultimo giro, può succedere ancora tutto! L'Italia si affida a Malcotti e Longo Borghini