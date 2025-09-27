LIVE Ciclismo femminile Mondiali 2025 in DIRETTA | Schrempf al comando solitario della corsa

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13:31 La velocità media aggiornata è di 35,2 kmh. 13.29: Due minuti e cinquanta secondi il vantaggio dell’austriaca Schrempf. 13.26: Ora c’è la Svizzera a tirare il gruppo. Fari decisamente puntati su Marlen Reusser, che ha vinto il titolo a cronometro in questi Mondiali. 13.22: Si staccano dal gruppo molte atlete, ma tutte di nazioni di rango decisamente inferiore. 13.18: Terzo passaggio sulla salita del Kigali Golf. Qui si deciderà probabilmente il Mondiale 13.15: Quasi tre minuti di vantaggio per l’austriaca Schrempf. Il gruppo lascia fare. 13.10: Si sono ritirate altre atlete e tutte di nazionali africane come Botswana, Kenya, Senegal, Benin e Uganda. 🔗 Leggi su Oasport.it

