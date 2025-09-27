CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.50 Inizia la Cote de Kimihurura. 15.50 Ricapitoliamo la situazione della corsa: a 32 km dall’arrivo Rüegg e Benito, con un accenno di crampi, hanno 20? su Vas e Liechti, 30? su otto atlete con Malcotti e 47? sul gruppo. 15.49 Tanti scatti in gruppo. Chi ha una connazionale davanti non ha interesse di spendere energie. 15.47 Riejanne Markus (Olanda), Ginia Caluori (Svizzera), Evita Muzic (Francia), Mavi Garcia (Spagna), Niamh Fisher-Black (Nuova Zelanda), Antonia Niedermaier (Germania), Magdeleine Valliers (Canada) e Barbara Malcotti (Italia) hanno guadagnato una ventina di secondi sul gruppo. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Ciclismo femminile, Mondiali 2025 in DIRETTA: Rüegg e Benito in testa con 30? di vantaggi, 3 giri al termine