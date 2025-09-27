LIVE Ciclismo femminile Mondiali 2025 in DIRETTA | ripresa Van Anrooij attaccano Rüegg e Benito
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.21 In testa al gruppo c’è un’atleta francese. Le italiane hanno speso molto fino a questo momento ed ora sembrano leggermente in difficoltà. 15.19 Inizia la Cote de Kigali Golf 15.17 Attacco di Kerbaol che prova a rientrare in prima persone. Rispondono le azzurre. 15.16 In testa anche la Francia. Benito e Rüegg hanno guadagnato 35? sul gruppo. 15.14 Rüegg e Benito hanno una decina di secondi sul gruppo. L’Italia questa volta lascia fare alle altre nazioni con un’olandese in testa. 15.12 Si stacca Trinca Colonel che ha speso molto per chiudere il buco. 🔗 Leggi su Oasport.it
