LIVE Ciclismo femminile Mondiali 2025 in DIRETTA | mancano sette giri alla fine della gara
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13:51 La francese Pauline Ferrand-Prévot, vincitrice del Tour de France Femmes, è la principale favorita per la vittoria finale. 13:48 Il gruppo si prepara ad affrontare il nuovo passaggio sulla Côte de Kimihurura (1,3km al 6,3%). 13:45 L’austriaca Carina Schrempf continua a guidare la corsa. Il suo vantaggio è di 2’27”. 13:42 Corsa di testa per l’Italia che continua ad occupare le prime posizioni del plotone. 13:39 L’etiope Haftu Eyerusalem Reda sta lottando per non perdere contatto dal gruppo. 13:36 Problema meccanico per la greca Varvara Fasoi. 13:33 La cinese Hao Zhang esce dal gruppo e tenta il contropiede. 🔗 Leggi su Oasport.it
Il ciclismo femminile italiano brilla nel mondo, altra impresa maiuscola che vede tra i protagonisti delle giovanissime atlete azzurre.
A Kigali è nata la prima campionessa del mondo U23 su strada. L’Italia con Eleonora Ciabocco ha sfiorato il podio: la sua rabbia racconta quanto il ciclismo femminile stia crescendo, dentro e fuori dall’Europa. - X Vai su X
Gian Luca Andrina presidente della Bft Burzoni VO2 fa un bilancio della situazione del ciclismo giovanile femminile in Italia e del grande lavoro della sua squadra. Ascolta l'intervista completa nella nuova puntata di #blablabike #tuttobici #cycling #tuttobici - facebook.com Vai su Facebook
