CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:27 L’ungherese Blanka Vas esce dal gruppo. 14:24 Iniziano le schermaglie in testa al gruppo per provare a movimentare la corsa. 14:21 Diminuisce il vantaggio dell’austriaca Carina Schrempf. Il gruppo insegue a 1’53”. 14:18 Il gruppo completa il quinto giro. Ne mancano sei alla conclusione. 14.15 L’AG Insurance – Soudal Team e la FDJ – SUEZ, con sei, sono le squadre con il maggior numero di atlete al via. 14:12 L’ultima italiana a vestire la maglia iridata è stata Elisa Balsamo, vincitrice dell’edizione 2021 a Lovanio. 14:09 La corsa deve ancora entrare nel vivo. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Ciclismo femminile, Mondiali 2025 in DIRETTA: mancano sei giri alla fine della gara