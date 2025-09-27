LIVE Ciclismo femminile Mondiali 2025 in DIRETTA | Longo Borghini sogna l’iride Ferrand-Prevot favorita
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.03: 164,6 chilometri da percorrere, ovviamente con il Kigali Convention Center protagonista per partenza ed arrivo, addirittura 3676 metri di dislivello. Saranno undici tornate del circuito locale, ormai protagonista di tutte le prove. Due gli strappi da affrontare: Côte de Kigali Golf (800 metri all’8,1%, con punte massime al 14%) e Côte de Kimihurura (1,3 km al 6,3%, tutta in ciottolato) che avrà lo scollinamento a poco più di un chilometro dal traguardo. 12.00: Buongiorno cominciamo la diretta della prova in linea femminile dei Mondiali 2025 in Ruanda. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: ciclismo - femminile
Diretta Rai Sport Sabato 5 Luglio 2025 Ciclismo Tour de France 1a Tappa, Europei Calcio Femminile
Diretta Rai Sport Domenica 6 Luglio 2025 Ciclismo Tour de France 2a Tappa, Europei Calcio Femminile
Il ciclismo femminile italiano brilla nel mondo, altra impresa maiuscola che vede tra i protagonisti delle giovanissime atlete azzurre.
A Kigali è nata la prima campionessa del mondo U23 su strada. L’Italia con Eleonora Ciabocco ha sfiorato il podio: la sua rabbia racconta quanto il ciclismo femminile stia crescendo, dentro e fuori dall’Europa. - X Vai su X
Gian Luca Andrina presidente della Bft Burzoni VO2 fa un bilancio della situazione del ciclismo giovanile femminile in Italia e del grande lavoro della sua squadra. Ascolta l'intervista completa nella nuova puntata di #blablabike #tuttobici #cycling #tuttobici - facebook.com Vai su Facebook
LIVE Ciclismo femminile, Mondiali 2025 in DIRETTA: il sogno di Longo Borghini, Ferrand-Prevot favorita - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della prova in linea femminile dei ... Secondo oasport.it
LIVE Ciclismo femminile, Mondiali juniores 2025 in DIRETTA: inizia la prova iridata - CLICCA QUA PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 8:25 Il percorso iridato prevede un circuito di 15. Secondo oasport.it