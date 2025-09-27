LIVE Ciclismo femminile Mondiali 2025 in DIRETTA | l’austriaca Schrempf in fuga con oltre due minuti

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.04: Sono stati percorsi finora 33 chilometri in questa prova in linea femminile ed è stato completato il secondo giro. 12.58: Il vantaggio dell’austriaca Schrempf sale sopra il minuto. 12.54: Si ritira anche Ramadhan Najma, rappresentante delle Comore. 12.50: L’austriaca Schrempf ha preso 50 secondi di vantaggio. 12.46: C’è la prima fuga di giornata ed è quella dell’austriaca Carina Schrempf. 12.42: L’Italia è sempre in testa al gruppo. Ottimo atteggiamento delle azzurre, sempre attorno alla loro capitana. 12.38: Alcune atlete hanno già abbandonato la gara. 🔗 Leggi su Oasport.it

Ciclismo femminile, Mondiali 2025 in DIRETTA: l'austriaca Schrempf in fuga con oltre due minuti