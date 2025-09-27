LIVE Ciclismo femminile Mondiali 2025 in DIRETTA | il sogno di Longo Borghini Ferrand-Prevot favorita
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della prova in linea femminile dei Mondiali 2025 di ciclismo. Si entra nel vivo della rassegna iridata di Kigali (Ruanda) con le medaglie della corsa elitè donne: gara che si preannuncia spettacolare in quello che potrebbe essere uno dei Mondiali più duri di sempre con 3350 metri di dislivello. Saranno undici i giri del circuito locale con la Kigali Convention Centre protagonista, come in tutte le altre prove di questa settimana, per un totale di 164.4 km. Ogni tornata prevedrà il passaggio sulla Cote de Kigali Golf (800 metri all’8. 🔗 Leggi su Oasport.it
Il ciclismo femminile italiano brilla nel mondo, altra impresa maiuscola che vede tra i protagonisti delle giovanissime atlete azzurre.
A Kigali è nata la prima campionessa del mondo U23 su strada. L’Italia con Eleonora Ciabocco ha sfiorato il podio: la sua rabbia racconta quanto il ciclismo femminile stia crescendo, dentro e fuori dall’Europa. - X Vai su X
Gian Luca Andrina presidente della Bft Burzoni VO2 fa un bilancio della situazione del ciclismo giovanile femminile in Italia e del grande lavoro della sua squadra. Ascolta l'intervista completa nella nuova puntata di #blablabike #tuttobici #cycling #tuttobici - facebook.com Vai su Facebook
