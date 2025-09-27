LIVE Ciclismo femminile Mondiali 2025 in DIRETTA | il gruppo controlla l’azione di Carina Schrempf

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:18 Il gruppo completa il quinto giro. Ne mancano sei alla conclusione. 14.15 L’AG Insurance – Soudal Team e la FDJ – SUEZ, con sei, sono le squadre con il maggior numero di atlete al via. 14:12 L’ultima italiana a vestire la maglia iridata è stata Elisa Balsamo, vincitrice dell’edizione 2021 a Lovanio. 14:09 La corsa deve ancora entrare nel vivo. Le big attendono il momento più opportuno per entrare in azione. 14:06 Il vantaggio di Carina Schrempf sul gruppo è di 2’24”. 14:03 L’Olanda può giocarsi le sue carte con il duo Demi Vollering-Anna van der Breggen. 🔗 Leggi su Oasport.it

