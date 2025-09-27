LIVE Ciclismo femminile Mondiali 2025 in DIRETTA | il gruppo controlla l’azione di Carina Schrempf
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:18 Il gruppo completa il quinto giro. Ne mancano sei alla conclusione. 14.15 L’AG Insurance – Soudal Team e la FDJ – SUEZ, con sei, sono le squadre con il maggior numero di atlete al via. 14:12 L’ultima italiana a vestire la maglia iridata è stata Elisa Balsamo, vincitrice dell’edizione 2021 a Lovanio. 14:09 La corsa deve ancora entrare nel vivo. Le big attendono il momento più opportuno per entrare in azione. 14:06 Il vantaggio di Carina Schrempf sul gruppo è di 2’24”. 14:03 L’Olanda può giocarsi le sue carte con il duo Demi Vollering-Anna van der Breggen. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: ciclismo - femminile
Diretta Rai Sport Sabato 5 Luglio 2025 Ciclismo Tour de France 1a Tappa, Europei Calcio Femminile
Diretta Rai Sport Domenica 6 Luglio 2025 Ciclismo Tour de France 2a Tappa, Europei Calcio Femminile
Il ciclismo femminile italiano brilla nel mondo, altra impresa maiuscola che vede tra i protagonisti delle giovanissime atlete azzurre.
Mondiali ciclismo, la prova femminile elite LIVE #SkySport #Ciclismo - X Vai su X
Gian Luca Andrina presidente della Bft Burzoni VO2 fa un bilancio della situazione del ciclismo giovanile femminile in Italia e del grande lavoro della sua squadra. Ascolta l'intervista completa nella nuova puntata di #blablabike #tuttobici #cycling #tuttobici - facebook.com Vai su Facebook
LIVE Ciclismo femminile, Mondiali 2025 in DIRETTA: comincia la gara! Longo Borghini sogna l’iride - Elisa Longo Borghini sarà la nostra capitana ed è la punta di diamante ... Riporta oasport.it
LIVE Ciclismo femminile, Mondiali juniores 2025 in DIRETTA: inizia la prova iridata - CLICCA QUA PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 8:25 Il percorso iridato prevede un circuito di 15. Come scrive oasport.it