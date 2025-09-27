LIVE Ciclismo femminile Mondiali 2025 in DIRETTA | comincia la gara! Longo Borghini sogna l’iride
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.21: La favorita più attesa è Pauline Ferrand-Prévot, che dopo il trionfo al Tour de France Femmes 2025 ha cambiato i suoi programmi: inizialmente titubante su una partecipazione ai Mondiali per gestire al meglio carico e forma, ha poi deciso di unirsi alla corsa iridata. La transalpina ha già un oro iridato nel palmares, del lontano 2014 a Ponferrada, va a caccia del bis. 12.18: Questo il percorso del Mondiale femminile 12.16: L’ultima vittoria in un Mondiale per l’Italia risale al 2021 con Elisa Balsamo, che riuscì ad imporsi nella corsa iridata nelle Fiandre. 🔗 Leggi su Oasport.it
