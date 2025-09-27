LIVE Ciclismo femminile Mondiali 2025 in DIRETTA | azzurre attorno a Longo Borghini in testa al gruppo
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.38: Alcune atlete hanno già abbandonato la gara. Lucie De Marigny-Lagesse (Mauritius), Humberto Ie Dodo (Guinea-Bissau), Mamadama Bangoura (Guinea). 12.35: C’è già stato il primo passaggio sulla linea del traguardo. Al momento nessun tentativo di fuga. 12.33: Nel primo Mondiale africano della storia, chi sogna una clamorosa vittoria è Kimberley (Le Court) Pienaar, rappresentante della Mauritius, che parte tra le favorite e può davvero fare il colpo. 12.28: Occhio però anche agli altri nomi che possono inserirsi nella corsa a podio. I Paesi Bassi, da sempre una superpotenza, puntano forte su Demi Vollering, oltre ad avere ovviamente una corazzata che può rendere la corsa durissima. 🔗 Leggi su Oasport.it
Diretta Rai Sport Sabato 5 Luglio 2025 Ciclismo Tour de France 1a Tappa, Europei Calcio Femminile
Diretta Rai Sport Domenica 6 Luglio 2025 Ciclismo Tour de France 2a Tappa, Europei Calcio Femminile
Il ciclismo femminile italiano brilla nel mondo, altra impresa maiuscola che vede tra i protagonisti delle giovanissime atlete azzurre.
A Kigali è nata la prima campionessa del mondo U23 su strada. L’Italia con Eleonora Ciabocco ha sfiorato il podio: la sua rabbia racconta quanto il ciclismo femminile stia crescendo, dentro e fuori dall’Europa. - X Vai su X
Gian Luca Andrina presidente della Bft Burzoni VO2 fa un bilancio della situazione del ciclismo giovanile femminile in Italia e del grande lavoro della sua squadra. Ascolta l'intervista completa nella nuova puntata di #blablabike #tuttobici #cycling #tuttobici - facebook.com Vai su Facebook
