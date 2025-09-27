LIVE Ciclismo femminile Mondiali 2025 in DIRETTA | azzurre attorno a Longo Borghini in testa al gruppo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.38: Alcune atlete hanno già abbandonato la gara. Lucie De Marigny-Lagesse (Mauritius), Humberto Ie Dodo (Guinea-Bissau), Mamadama Bangoura (Guinea). 12.35: C’è già stato il primo passaggio sulla linea del traguardo. Al momento nessun tentativo di fuga. 12.33: Nel primo Mondiale africano della storia, chi sogna una clamorosa vittoria è Kimberley (Le Court) Pienaar, rappresentante della Mauritius, che parte tra le favorite e può davvero fare il colpo. 12.28: Occhio però anche agli altri nomi che possono inserirsi nella corsa a podio. I Paesi Bassi, da sempre una superpotenza, puntano forte su Demi Vollering, oltre ad avere ovviamente una corazzata che può rendere la corsa durissima. 🔗 Leggi su Oasport.it

