LIVE Ciclismo femminile Mondiali 2025 in DIRETTA | 2 in testa gruppo a 20?! 5 giri al termine

15.00 Van Anrooij ha 7? di vantaggio su Van de Velde e 25? sul gruppo che ha ripreso Schrempf. 14.58 È l'Italia in testa al gruppo con Barbara Malcotti. Le azzurre stanno spendendo energie per tenere sotto controllo la fuga. 14.57 L'olandese ha 20? di vantaggio sul gruppo. Bella tattica da parte dell'Olanda che costringe le altre nazioni a spendere e può tenere coperta Demi Vollering. 14.55 Accelera Van Anrooij che stacca Van de Velde e Schrempf. 14.54 Inizia la Cote de Kigali Golf. 14.51 70 chilometri all'arrivo 14.48 Attacco di Shirin Van Anrooij (Olanda) che si riporta su Van de Velde e Schrempf.

