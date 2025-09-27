CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.04 Malcotti è quella che ha speso di più fino ad ora in questa corsa. L’azzurra deve essere brava a rifiatare in questo giro per provare a recuperare 16.03 Si fermano in gruppo! Il distacco sale intorno a 1? 40?, attenzione che le dieci potrebbero arrivare all’arrivo. 16.02 Anche Katrine Aalerud (Norvegia) si è inserita nel gruppetto con Wyle e Chapman. 16.02 Queste 10 hanno 45? su Wyle e Chapman ed 1? 20? sul gruppo con le favorite. 16.01 Questa la composizione della testa della corsa: Riejanne Markus (Olanda), Ginia Caluori e Noemi Rüegg (Svizzera), Evita Muzic (Francia), Mavi Garcia e Mireia Benito (Spagna), Niamh Fisher-Black (Nuova Zelanda), Antonia Niedermaier (Germania), Magdeleine Valliers (Canada) e Barbara Malcotti (Italia) 16. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Ciclismo femminile, Mondiali 2025 in DIRETTA: 10 in fuga, c'è Malcotti! Gruppo con Longo Borghini a 40?