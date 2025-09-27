LIVE Cechia-Bulgaria 1-3 Mondiali volley 2025 in DIRETTA | un italiano in finale! La squadra di Blengini batte i cechi

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-POLONIA DI VOLLEY DALLE 12.30 10.30: Non c’è stato il dominio dei bulgari ma la squadra di Blengini ha imposto la propria legge, quella del più forte. la giovane età media dei bulgari ha regalato qualche chance agli avversari. L’emozione si è fatta sentire in casa bulgara ma alla fine la classe di Aleksander Nikolov e del fratello Simeon e la grande partita di un altro ex del nostro campionato, Grozdanov hanno spinto in alto i bulgari che hanno vinto 3-1 (25-20, 23-25, 25-21, 25-22) 22-25 LA BULGARIA E’ LA PRIMA FINALISTA DEL MONDIALEEEEEEEE! Errore al servizio cechia. 🔗 Leggi su Oasport.it

