LIVE Cechia-Bulgaria 1-3 Mondiali volley 2025 in DIRETTA | un italiano in finale! La squadra di Blengini batte i cechi
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-POLONIA DI VOLLEY DALLE 12.30 10.30: Non c’è stato il dominio dei bulgari ma la squadra di Blengini ha imposto la propria legge, quella del più forte. la giovane età media dei bulgari ha regalato qualche chance agli avversari. L’emozione si è fatta sentire in casa bulgara ma alla fine la classe di Aleksander Nikolov e del fratello Simeon e la grande partita di un altro ex del nostro campionato, Grozdanov hanno spinto in alto i bulgari che hanno vinto 3-1 (25-20, 23-25, 25-21, 25-22) 22-25 LA BULGARIA E’ LA PRIMA FINALISTA DEL MONDIALEEEEEEEE! Errore al servizio cechia. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: cechia - bulgaria
Mondiali di volley 2025: Iran–Cechia, chi scriverà la storia? USA–Bulgaria vale la semifinale
Italia-Polonia e Bulgaria-Cechia, Mondiali volley 2025: orari semifinali, programma, tv, streaming
Bulgaria-Cechia, Mondiali volley 2025: orario prima semifinale, programma, tv, streaming
SERVIZIO PUBBLICO PER IL TWITTER SEMIFINALI $WMCH2025 Bulgaria - Cechia 8.30 Italia - Polonia 12.30 - X Vai su X
KAZAKISTAN EUROPEO La porzione del Kazakistan che si trova geograficamente in Europa è di 148.000 km2 una superfice più estesa di questi paesi europei Grecia Bulgaria Ungheria Irlanda Serbia Cechia Austria Portogallo Lituania Lettonia Croazia B Vai su Facebook
LIVE Cechia-Bulgaria, Mondiali volley 2025 in DIRETTA: la semifinale più imprevedibile tra le due sorprese - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima semifinale del Campionato Mondiale di volley maschile di ... oasport.it scrive
LIVE Cechia-Iran 0-1, Mondiali volley 2025 in DIRETTA: grande equilibrio nel secondo set, 11-11 - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI USA- Come scrive oasport.it