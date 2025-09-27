LIVE Cechia-Bulgaria 1-1 Mondiali volley 2025 in DIRETTA | i cechi ritrovano Indra e pareggiano il conto 25-23
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-POLONIA DI VOLLEY DALLE 12.30 2-2 Parallela di Vasina da zona 4 1-2 Aceeeeeeeeeeeeeeeeee S. Nikolooooooooooov 1-1 Mano out Atanasov da zona 4 1-0 Diagomnale di Indra da seconda linea 25-23 E’ pareggiooooooooo! Mano out di Vasina da zona 4 e la Cechia pareggia il conto, giocando punto a punto. Un po’ prevedibile e con qualche errore di troppo il gioco della Bulgaria che ha favorito la risalita della Cechia che ha ritrovato Indra 24-23 premiata ditta Simeon e Aleksanda Nikolov che piazza la parallela da zona 4 24-22 Mano out Galabov da zona 4 23-22 Parallela di Asparuhov da zona 2 23-21 Aceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Indraaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 22-21 Errore al servizio Cechia 21-21 Primo tempo Grozdanov 21-20 Mano out Galabov da zona 4 20-20 Muroooooooooooooooooo S. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: cechia - bulgaria
SEMIFINALI $WMCH2025 Bulgaria - Cechia 8.30 Italia - Polonia 12.30
