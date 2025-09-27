LIVE Cechia-Bulgaria 0-1 Mondiali volley 2025 in DIRETTA | la squadra di Blengini si scatena nel finale del primo set 20-25
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-POLONIA DI VOLLEY DALLE 12.30 3-3 Murooooooooooooooooo Galabooooooooooooov 2-3 Primo tempo Zaijcek 1-3 Aceeeeeeeeeeeeeeeeeeee A. Nikoloooooooov 1-2 Parallela di Asparuhov da seconda linea 1-1 Mano out di Indra da zona 2 0-1 Mano out Asparuhov da zona 2 20-25 Primo tempo di Grozdanov e il primo set va alla Bulgaria. Stavolta la squadra di Blamngini è partita forte, a differenza del quarto di finale ma dall’altra parte della rete c’è una Cechia che per vincere ha bisogno di poter contare sul migliore Indra e l’opposto ceco proprio non si è visto, sempre ben controllato dalla squadra bulgara 20-24 Asparuhov vincente da zona 2 senza muro 20-23 Errore al servizio Bulgaria 19-23 Invasione Cechia 19-22 La pipe di Galabov 18-22 S. 🔗 Leggi su Oasport.it
