LIVE Canottaggio Mondiali 2025 in DIRETTA | l’otto azzurro è quinto giornata priva di medaglie
9:37 Si chiude qui la nostra DIRETTA LIVE testuale della giornata dei Mondiali di canottaggio 2025. Grazie per aver seguito l'evento in nostra compagnia. A tutti gli amici e lettori di OA Sport buon proseguimento di weekend. 9:37 Giornata dunque priva di medaglie per l'Italia, che dovrà lavorare con l'otto maschile in vista dei prossimi appuntamenti. 9:36 Un quinto posto che replicato ai prossimi Mondiali qualificherebbe l'imbarcazione azzurra alle Olimpiadi 2028. 9:35 Ed è oro Olanda con il crono di 5:27.67. Olandesi che si confermano campioni del mondo dinanzi a Gran Bretagna ed USA.
