LIVE Canottaggio Mondiali 2025 in DIRETTA | l’Italia sogna l’impresa con l’otto maschile
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della penultima giornata dei Mondiali di canottaggio 2025. Allo Shanghai Water Sport Center (Cina) continua la rassegna iridata con l’Italia che riprova a salire sul podio dopo la splendida medaglia d’oro conquistata dal 4 di coppia. Saranno sei le finalissime in programma, con gli azzurri a caccia di buoni risultati anche nel paracanottaggio. Si partirà infatti con le finali del PR2 e del PR3 quattro con misto. In quest’ultima disciplina l’Italia schiera l’equipaggio composto da Martina Osualdini, Marco Frank, Carolina Foresti, Stanislau Litvinchuk e Chiara Reto. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: canottaggio - mondiali
