CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9:02 In corso la premiazione del singolo pesi leggeri femminile che ha sancito l’oro dell’americana Sechser. 8:58 Oro Uruguay! Quarto di gara conclusivo superbo di Ferreira, che taglia il traguardo con il tempo di 6:54.10. Argento all’austriaco Schoeberl, bronzo all’irlandese Mc Carthy. 8:56 Ultimi 500 metri con l’uruguaiano Ferreira che sale di colpi e va a caccia dell’austriaco. Finale incandescente! 8:54 A metà gara accelera Schoeberl, con l’austriaco che supera Koroglu e piazza l’attacco. 8:52 Ai 500 metri è il turco a dettare l’andatura. 8:50 Tocca ora ai finalisti del singolo pesi leggeri maschile. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Canottaggio, Mondiali 2025 in DIRETTA: a breve l’atteso otto azzurro