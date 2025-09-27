LIVE Canottaggio Mondiali 2025 in DIRETTA | a breve l’atteso otto azzurro
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9:02 In corso la premiazione del singolo pesi leggeri femminile che ha sancito l’oro dell’americana Sechser. 8:58 Oro Uruguay! Quarto di gara conclusivo superbo di Ferreira, che taglia il traguardo con il tempo di 6:54.10. Argento all’austriaco Schoeberl, bronzo all’irlandese Mc Carthy. 8:56 Ultimi 500 metri con l’uruguaiano Ferreira che sale di colpi e va a caccia dell’austriaco. Finale incandescente! 8:54 A metà gara accelera Schoeberl, con l’austriaco che supera Koroglu e piazza l’attacco. 8:52 Ai 500 metri è il turco a dettare l’andatura. 8:50 Tocca ora ai finalisti del singolo pesi leggeri maschile. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: canottaggio - mondiali
Terni, gli azzurri del canottaggio tornano sul lago di Piediluco: sguardo ai mondiali di Shangai I CONVOCATI
Virtus Indoor Rowing World Championship 2025: a Torino i Mondiali di canottaggio indoor per atleti con disabilità intellettive
Canottaggio, raduno della Nazionale Italiana Olimpica a Piediluco: obiettivo Mondiali
Ai Mondiali di canottaggio di Shanghai Luca Chiumento, Luca Rambaldi, Giacomo Gentili e Andrea Panizza hanno conquistato l'oro nel quattro di coppia: "Dedicato a Filippo Mondelli" - X Vai su X
SVEGLIATEVI CON CALMA… … ma non troppo tardi! ? Domani mattina, alle 9.18, c’è la nostra ammiraglia azzurra in finale ai Mondiali di canottaggio! L’ultimo atto ci mancava da sette anni! Facciamoci sentire fino a Shanghaiiiiii #ItaliaTeam Federazione - facebook.com Vai su Facebook
LIVE Canottaggio, Mondiali 2025 in DIRETTA: l’otto maschile sogna una medaglia - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della penultima giornata dei Mondiali di canottaggio 2025. Come scrive oasport.it
Mondiali canottaggio 2025 oggi in tv: orari finali, programma 27 settembre, streaming, italiani in gara - Continuano per il canottaggio ed il paracanottaggio le Finali A dei Mondiali senior 2025, in corso di svolgimento a Shanghai, in Cina: oggi, sabato 27 ... Lo riporta oasport.it