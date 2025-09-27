Tempo di lettura: < 1 minuto Atmosfera di attesa e grande curiosità al “Partenio-Lombardi”, dove l’Avellino di Raffaele Biancolino sfida l’Entella con calcio d’inizio alle ore 15. I lupi si presentano con un undici iniziale rinnovato: confermato il 3-5-2, tra i pali c’è Iannarilli, in difesa Cancellotti, Simic e Fontanarosa; sulle corsie Missori e Cagnano avranno il compito di spingere e coprire. In mediana spazio a Palmiero, affiancato dalle novità Kumi e Besaggio, mentre davanti ci sarà la coppia Biasci–Crespi. Le formazioni ufficiali di Avellino-Virtus Entella. Avellino (3-4-2-1): Iannarilli; Cancellotti, Simic, Fontanarosa; Missori, Palmiero, Kumi, Cagnano; Biasci, Besaggio; Crespi. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - LIVE/ Avellino-Virtus Entella, le formazioni ufficiali