L' Italvolley travolge la Polonia e vola in finale ai Mondiali

Ilgiornaleditalia.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gli azzurri sfideranno la Bulgaria dell'ex Blengini per provare a conquistare il quinto alloro iridato della storia PASAY (FILIPPINE) - L'Italia della pallavolo maschile vince 3-0 contro la Polonia (25-21; 25-22; 25-23) e conquista la seconda finale mondiale consecutiva, la sesta di sempre. I campio. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

l italvolley travolge la polonia e vola in finale ai mondiali

© Ilgiornaleditalia.it - L'Italvolley travolge la Polonia e vola in finale ai Mondiali

In questa notizia si parla di: italvolley - travolge

Mondiali, l'Italvolley femminile travolge la Polonia e conquista la semifinale

L'Italvolley travolge la Polonia, azzurre di nuovo in finale di Vnl

Mondiali, l'Italvolley femminile travolge la Polonia e conquista la semifinale

italvolley travolge polonia volaL’Italvolley travolge la Polonia e vola in finale ai Mondiali - 23) e conquista la seconda finale mondiale consecutiva, la sesta di sempre. Riporta msn.com

italvolley travolge polonia volaMondiali di pallavolo, I'Italia è strepitosa: schianta la Polonia e vola in finale - Seconda finale consecutiva dell'Italvolley maschile a un Mondiale: prestazione strepitosa degli uomini di De Giorgi, l'ultimo scoglio adesso si chiama Bulgaria ... Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Italvolley Travolge Polonia Vola