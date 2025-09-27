L’Italvolley travolge la Polonia | è finale contro la Bulgaria

L’Italvolley di De Giorgi ci regala e si regala una grande finale dei Mondiali contro la Bulgaria. Di fronte agli azzurri oggi i polacchi non hanno potuto niente contro Romanò, Michieletto e compagni. Domani la finale contro i bulgari. Di seguito alcuni passaggi de “La Gazzetta dello Sport” sul match. Italvolley, tutto molto bello. Così la Rosea: “Monumentale Romanò, continuo, implacabile nonostante il muro che lo marcava. Eccezionale Michieletto, in battuta e in attacco. Lucido e perfetto Giannelli. Stoico Bottolo. Eccellente ingreso per Porro. Strepitoso, decisivo, da benedire Francesco Sani, che ha ribaltato e deciso secondo e terzo set con due soli turni in battuta. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

