Ancora una finale mondiale per l’Italvolley maschile. Battuta la Polonia 3-0 nella semifinale della competizione in corso a Pasay. Gli azzurri, campioni in carica, domani affronteranno la Bulgaria per conquistare il quinto titolo. Che per l’allenatore Fefè De Giorgi (ne ha vinti tre da giocatore e uno dalla panchina) rappresenterebbe un record assoluto nella storia di questo sport. Non una passeggiata contro i polacchi. Nonostante il 3-0 la semifinale contro i polacchi non è stata una passeggiata. E a dirlo sono i parziali: 25-21, 25-22, 25-23. Monumentale Romanò, continuo, implacabile nonostante il muro che lo marcava. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - L’Italvolley straccia la Polonia e vola in finale ai mondiali: il ct azzurro De Giorgi cerca il quinto titolo iridato