L’Italia torna ai Mondiali | assist insperato dalla FIFA

Strada in salita per gli azzurri di Gattuso per la qualificazione, ma c’è una speranza di rivedere l’Italia disputare la Coppa del Mondo: svolta totale Già due edizioni di fila dei Mondiali senza l’Italia e il rischio, concreto, di essere esclusi per la terza volta. Non è un momento storico felice per la nostra Nazionale, tutt’altro. Ma una grossa mano, agli azzurri, può arrivare dalla FIFA. Si sta pensando infatti, in questi giorni, a un ulteriore allargamento della fase finale dei Mondiali stessi. – Calciomercato.it (fonte: © LaPresse) La proposta sarebbe giunta alla FIFA, come riportato dal ‘The Athletic’, da una delegazione di federazioni sudamericane, Uruguay in testa. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

