L’Italia torna ai Mondiali | assist insperato dalla FIFA
Strada in salita per gli azzurri di Gattuso per la qualificazione, ma c’è una speranza di rivedere l’Italia disputare la Coppa del Mondo: svolta totale Già due edizioni di fila dei Mondiali senza l’Italia e il rischio, concreto, di essere esclusi per la terza volta. Non è un momento storico felice per la nostra Nazionale, tutt’altro. Ma una grossa mano, agli azzurri, può arrivare dalla FIFA. Si sta pensando infatti, in questi giorni, a un ulteriore allargamento della fase finale dei Mondiali stessi. – Calciomercato.it (fonte: © LaPresse) La proposta sarebbe giunta alla FIFA, come riportato dal ‘The Athletic’, da una delegazione di federazioni sudamericane, Uruguay in testa. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
In questa notizia si parla di: italia - torna
Cristina Plevani torna a casa: il messaggio commuove l’Italia intera
L’ex br Leonardo Bertulazzi torna ai domiciliari. “Congelata” la procedura di estradizione in Italia
Italia’s Got Talent torna su Disney con Alessandro Cattelan come giudice
Mentre la Global Sumud Flotilla respinge il tentativo di mediazione da parte dell'Italia, torna alla mente un tragico precedente - facebook.com Vai su Facebook
All’aereoporto di Heathrow a Londra. Sveglia presto per tornare in Italia stamattina. Alle 15 in diretta tv alla Camera farò un question time al governo (in particolare alla ministra dell’Universita’). Chiederò cosa intendono fare - dopo i fatti di Pisa della scorsa sett - X Vai su X
L’Italia torna ai Mondiali: assist insperato dalla FIFA - La Nazionale cerca di tornare alla manifestazione iridata dopo una lunga assenza, ora cambia tutto: cosa sta succedendo ... calciomercato.it scrive