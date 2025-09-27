Dove giocano i pallavolisti bulgari che l’Italia affronterà nella finale dei Mondiali 2025 di volley maschile? Aleksandar Nikolov è un attaccante di razza, che durante l’ultima stagione ha brillato con la maglia di Civitanova, vincendo la Coppa Italia e disputando la finale scudetto insieme ai propri compagni di squadra. Il giovane schiacciatore è affiancato nel tridente offensivo da Asparuh Asparuhov (prossimo ad accasarsi al Suwalki in Polonia dopo un’ultima annata agonistica in Russia al Kemerovo, ma con un passato a Padova) e da Martin Atanasov (nuovo rinforzo di Monza, proveniente dal Galatasaray Istanbul). 🔗 Leggi su Oasport.it

L'Italia sfiderà la Bulgaria nella finale dei Mondiali di volley: dove giocano i tutti verdi e dove allena Blengini