L’Italia non è più il paese più tassato d’Europa | La Francia ci ha superato

«Il nostro Paese non è più considerato il grande “malato d’Europa” e gli italiani non sono più i maggiori tartassati tra i cittadini dell’Area Euro. Attualmente, tale primato negativo spetta alla Francia, che sta attraversando una crisi politica, sociale ed economica molto preoccupante». Ad affermarlo è la Cgia di Mestre che in una nota diffusa oggi, 27 settembre, mette in luce il confronto tra Roma e Parigi, che oggi sarebbe favorevole all’Italia su più fronti: «Abbiamo due punti percentuali di disoccupazione in meno, l’anno scorso il nostro export è stato superiore di oltre 33 miliardi di dollari, lo spread è ai minimi storici e la situazione dei nostri conti pubblici è in netto miglioramento». 🔗 Leggi su Open.online