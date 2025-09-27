L’Italia e la svolta dalla panchina Sani | Neanche mi aspettavo la convocazione Anzani | Nei muri c’erano tanti cose

Francesco Sani, Simone Anzani e Luca Porro ha contribuito a dare una svolta nella semifinale dei Mondiali 2025 di volley maschile: lo schiacciatore è stato inserito al servizio nelle battute conclusive di secondo e terzo set, mettendo a segno due ace determinanti; il centrale ha sostituito Giovanni Gargiulo nel terzo parziale e ha piazzato due muri stellare che hanno spaccato il finale; il martello ha rimpiazzato Mattia Bottolo e si è messo in bella mostra accanto ad Alessandro Michieletto. L’Italia ha sconfitto la Polonia per 3-0 e domani affronterà la Bulgaria in finale. Gli azzurri hanno analizzato la propria prestazione attraverso i canali federali. 🔗 Leggi su Oasport.it

