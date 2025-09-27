L’Italia della pallavolo vola in finale mondiale | 3-0 alla Polonia e domani la sfida decisiva con la Bulgaria
Gli azzurri campioni in carica dominano i polacchi e centrano la seconda finale consecutiva. Michieletto e Sani trascinano la squadra di De Giorgi, che domenica a mezzogiorno si giocherà il titolo contro la formazione guidata dall’ex ct Blengini. L’Italia della pallavolo maschile non si ferma più. Gli azzurri hanno battuto la Polonia con un secco 3-0 (25-21; 25-22; 25-23) e hanno conquistato l’accesso alla sesta finale mondiale della loro storia, la seconda consecutiva. I campioni del mondo in carica difenderanno il titolo domani alle 12.30 contro la Bulgaria dell’ex ct Gianlorenzo Blengini. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. 🔗 Leggi su Sportface.it
