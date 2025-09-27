L’elezione dell’italiano Giangiacomo Calovini alla guida del Gruppo Speciale Mediterraneo (Gsm) dell’Assemblea parlamentare della Nato segna un passaggio rilevante per la proiezione di Roma nello spazio di diretto interesse del quadro euro-atlantico. Non è soltanto un riconoscimento personale, ma il risultato di un lavoro politico e diplomatico che consolida la centralità dell’Italia nel quadrante mediterraneo, oggi uno degli epicentri delle sfide di sicurezza internazionali, tanto che la premier Giorgia Meloni l’ha più volte definito “Mediterraneo globale. Il contesto in cui matura questa nomina, al termine di una missione della Nato PA tra Madrid e Melilla, è indicativo: la convergenza tra il sostegno all’Ucraina e le questioni di sicurezza legate al Mediterraneo, dalla pressione migratoria alla minaccia terroristica, fino alla crescente esposizione dell’Alleanza ai rischi energetici e tecnologici. 🔗 Leggi su Formiche.net

L'Italia consolida il ruolo nel Mediterraneo con la presidenza Calovini al gruppo di lavoro della Nato