Alla vigilia del match c'era curiosità per vedere all'opera in una partita ufficiale Edoardo Saporiti, il primo acquisto dell' Empoli nel calcio mercato estivo, che dopo l'ultima grande annata alla Lucchese in Lega Pro con 10 gol ed altrettanti assist in 32 partite si affacciava per la prima volta in B. Addirittura il suo esordio in azzurro, finora era stato fermato da un infortunio, è avvenuto al cospetto di un avversario di categoria superiore e gli sono bastati dodici minuti per segnare il suo primo gol empolese. "È stata un'emozione forte sia perché ero all'esordio con l'Empoli, sia perché era una delle prime palle che toccavo – ha detto Saporiti –, fare gol in questo stadio, con questo pubblico è stato di incredibile.

© Sport.quotidiano.net - L’intervista. "Fare gol in questo stadio è stato davvero incredibile»