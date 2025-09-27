L’intervista Fare gol in questo stadio è stato davvero incredibile
Alla vigilia del match c’era curiosità per vedere all’opera in una partita ufficiale Edoardo Saporiti, il primo acquisto dell’ Empoli nel calcio mercato estivo, che dopo l’ultima grande annata alla Lucchese in Lega Pro con 10 gol ed altrettanti assist in 32 partite si affacciava per la prima volta in B. Addirittura il suo esordio in azzurro, finora era stato fermato da un infortunio, è avvenuto al cospetto di un avversario di categoria superiore e gli sono bastati dodici minuti per segnare il suo primo gol empolese. "È stata un’emozione forte sia perché ero all’esordio con l’Empoli, sia perché era una delle prime palle che toccavo – ha detto Saporiti –, fare gol in questo stadio, con questo pubblico è stato di incredibile. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
In questa notizia si parla di: intervista - fare
Cristina Plevani, vincitrice dell’Isola Dei Famosi: “Non mi sentivo mai abbastanza. Mi piacerebbe fare l’opinionista. Pietro Taricone? Ho pensato lui in un giorno particolare” – Intervista
Giulio Base e Francesco Centorame, Albatross video intervista: «Su Almerigo Grilz temevo di fare un film divisivo»
“Stella verde Michelin? Chi se ne frega. Noi cuochi dobbiamo cucinare, non fare politica”. Intervista a Paulo Airaudo
Siamo usciti su Il Secolo XIX con un'intervista a Marco Malfatto, presidente della Comunità, per portare avanti una visione, sul tema dipendenze, persone al centro, presenza sul territorio, e per fare chiarezza tra riduzione del danno e prevenzione, ovvero agire - facebook.com Vai su Facebook
Questa vicenda mi amareggia molto. Mia figlia preferisce prendere scorciatoie anziché darsi da fare seriamente. Qui di seguito l’intervista rilasciata ieri a Fabrizio Caccia del “Corriere della Sera” ——- Vittorio Sgarbi: «Un tutore? Mia figlia Evelina mi offende. S - X Vai su X
Gol di Soulé annullato con annuncio allo stadio: prima volta per la Roma - L'arbitro Collu non ha convalidato il secondo gol della serata all'attaccante argentino comunicando la decisione ai tifosi presenti al Romeo Anconetani - Si legge su corrieredellosport.it
L'arbitro Manganiello annulla il gol alla Lazio a Como: per la prima volta l'annuncio allo stadio - Decisione finale: fuorigioco»: così l'arbitro Manganiello, in Como- Riporta corriere.it