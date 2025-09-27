Cagliari, 27 settembre 2025 - Cagliari si conferma terreno fertile per l'Inter. E' arrivato il secondo successo consecutivo in campionato per i nerazzurri che passano alla Unipol Domus con il classico 0-2 costruito con un gol per tempo. Ad aprire le marcature il solito Lautaro Martinez, bestia nera del Cagliari, con una zuccata prepotente dopo pochi minuti, mentre nel finale di partita il raddoppio di Pio Esposito, al suo primo gol in massima serie di fronte al fratello Sebastiano, punta del Cagliari. Una buona partita per i nerazzurri che hanno fatto vedere gioco e intensità, ritmo e palleggio, meritando ampiamente il successo che porta a quota 9 punti in classifica in attesa del match del Napoli. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - L'Inter vola a Cagliari con Lautaro e Pio Esposito: 0-2