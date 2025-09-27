L' Inter passa in trasferta a Cagliari | Lautaro e Pio Esposito lanciano i nerazzurri

L' Inter vince 2-0 in trasferta a Cagliari, nel posticipo serale valido per la quinta giornata di Serie A. Buon primo tempo dei nerazzurri, in vantaggio già al 9' grazie ad un colpo di testa di Lautaro Martinez, servito da un cross millimetrico di Bastoni. La squadra di Chivu macina tanto gioco anche nella ripresa ma peccano di cinismo. Al 52' Calhanoglu colpisce il palo dal limite dell'area. Il Cagliari ci crede e al 74' va a un passo dal pareggio con un colpo di testa di Folorunsho, fermato dal legno. All'82 l'Inter trova il raddoppio con Pio Esposito al primo gol in carriera in Serie A. La partita. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

