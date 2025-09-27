L’Inter non stecca 0-2 al Cagliari | Lautaro e il primo gol di Pio Esposito
Due pareggi per 1-1 nelle prime due gare di questa quinta giornata di Serie A, quelli tra Come e Cremonese e tra Juventus e Atalanta, ma a spezzare l’equilibrio ci ha pensato l’ Inter nell’anticipo serale di questo sabato di fine settembre. 0-2 sul campo di un Cagliari combattivo, che conferma comunque, a livello di gioco e atteggiamento, le ottime sensazioni date in questo buon inizio di stagione. Nulla però hanno potuto i sardi di fronte alla maggior qualità nei nerazzurri, che portano a casa una vittoria meritata e vitale per la classifica. Inter che parte con lo spirito di chi vuole subito mettere la partita in discesa, e ci riesce subito al 9?, quando il cross di un Bastoni in costante proiezione trova la testa di Lautaro Martinez, letale nel prendere in controtempo Caprile ed insaccare. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
