L' Inter non sbaglia a Cagliari 2-0 con Lautaro e Pio Esposito

AGI - L'Inter non sbaglia e vince 2-0 alla 'Unipol Domus' di Cagliari, nel match valido per la quinta giornata di Serie A. Un gol per tempo per i nerazzurri, che vanno avanti con il secondo gol in campionato di Lautaro Martinez (9') e completano l'opera con il primo timbro in maglia nerazzurra di Francesco Pio Esposito (82'). Secondo successo consecutivo per la formazione allenata da Cristian Chivu, che sale al quinto posto con 9 punti. Thuram e compagni torneranno in campo il 4 ottobre (ore 18.00) in casa contro la Cremonese nell'ultima partita prima della sosta nazionali. In mezzo l'impegno casalingo in Champions contro lo Slavia Praga (30 settembre). 🔗 Leggi su Agi.it
