L’Inter entro novembre-dicembre chiuderà questi due rinnovi importanti

L’Inter continua a programmare il futuro con attenzione e lungimiranza. Secondo quanto riportato da Matteo Moretto, intervenuto sul canale YouTube di Fabrizio Romano, la società nerazzurra è al lavoro per blindare due pedine fondamentali della rosa di Cristian Chivu: Davide Frattesi e Carlos Augusto. Frattesi, recupero completato e ruolo chiave nel centrocampo nerazzurro. Il centrocampista ex Sassuolo, dopo l’infortunio e il successivo intervento chirurgico, sta tornando al top della condizione. I progressi delle ultime settimane hanno confermato le sensazioni dello staff medico: Frattesi è pronto a ritagliarsi uno spazio sempre più importante nelle rotazioni di centrocampo. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it