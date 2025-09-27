L’Inter entro novembre-dicembre chiuderà questi due rinnovi importanti
L’Inter continua a programmare il futuro con attenzione e lungimiranza. Secondo quanto riportato da Matteo Moretto, intervenuto sul canale YouTube di Fabrizio Romano, la società nerazzurra è al lavoro per blindare due pedine fondamentali della rosa di Cristian Chivu: Davide Frattesi e Carlos Augusto. Frattesi, recupero completato e ruolo chiave nel centrocampo nerazzurro. Il centrocampista ex Sassuolo, dopo l’infortunio e il successivo intervento chirurgico, sta tornando al top della condizione. I progressi delle ultime settimane hanno confermato le sensazioni dello staff medico: Frattesi è pronto a ritagliarsi uno spazio sempre più importante nelle rotazioni di centrocampo. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it
In questa notizia si parla di: inter - entro
Il Tar boccia il ricorso su San Siro: ora il countdown per la vendita a Milan e Inter entro luglio
San Siro, Tar respinge richiesta di sospensiva, via libera alla vendita dello stadio a Inter e Milan per 197 mln € entro luglio
Lookman, Inter avanti tutta: vuole chiudere entro 10 giorni! – SI
Moretto svela: "L'Inter vuole chiudere entro novembre-dicembre questi 2 rinnovi importanti" - X Vai su X
Inter e Milan pronti al nuovo San Siro ? Presentato il progetto da 1,29 miliardi di euro Riusciranno le milanesi a creare il nuovo stadio entro il 2032? Dati riportati da Calcio e Finanza #inter #acmilan #Milano #sansiro #CalcioinPillole - facebook.com Vai su Facebook
Trenitalia chiude il MilleMiglia: i punti si ricevono fino a novembre, i premi entro dicembre - ROMA – Il Programma MilleMiglia – per anni un simbolo e un orgoglio del viaggiatore italiano – chiude per sempre. Riporta repubblica.it