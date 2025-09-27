Lino Banfi e grandi nomi del cinema protagonisti del Premio Sergio Pastore

Roma – Mercoledì 24 settembre la Casa del Cinema ha registrato il tutto esaurito in occasione della quarta edizione del Premio Cinema Indipendente Sergio Pastore, appuntamento ormai consolidato nel panorama culturale della Capitale. L’evento, ideato e diretto dalle figlie del regista e giornalista scomparso, Laura e Sara Pastore, si è svolto con il patrocinio del Consiglio regionale del Lazio e in collaborazione con Roma Capitale. Il premio ha reso omaggio al cinema indipendente e ai suoi protagonisti, mantenendo viva la memoria di Sergio Pastore e il suo impegno per la libertà artistica. La giuria era presieduta da Franco Mariotti, affiancato da Graziano Marraffa, presidente dell’Archivio Storico del Cinema Italiano, e dallo scrittore Paolo Silvestrini. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it