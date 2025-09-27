In occasione della partita di esordio casalingo di domani alle 18 contro il Gruppo Mascio Bergamo, ci saranno numerose iniziative alla Lumosquare che riguarderanno i tifosi dell’Estra con il coinvolgimento diretto del first sponsor, ovvero Lumos, che nella circostanza sarà il match sponsor. Grazie alla passione e all’entusiasmo dimostrato dal Ceo di Lumos, Mario Parrella, già in occasione dei premi consegnati agli abbonati nelle scorse settimane, per questo incontro ci sarà un ulteriore momento di vicinanza del brand alla città e ai fans biancorossi visto che, come recita il proprio claim aziendale, ’le sorprese sono solo belle’. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

L'iniziativa del first sponsor. Alla Lumosquare un debutto carico di novità. Magliette omaggio per colorare il palazzo di rosso