Di seguito la comunicazione di Trenitalia (ore 21,30): La circolazione permane fortemente rallentata. I treni Alta Velocità possono registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 120 minuti, eccetto i seguenti con un maggior tempo di viaggio superiore e fino a 230 minuti: • FR 9428 Napoli Centrale (15:04) – Venezia Santa Lucia (20:34) • FA 8317 Roma Termini (15:52) – Lecce (21:48) I treni Alta Velocità possono subire limitazioni di percorso ed essere instradati sui percorsi alternativi via Cassino e via Formia. Treni Alta Velocità direttamente coinvolti e oggetto di provvedimento: • FR 9421 Venezia Santa Lucia (13:26) – Napoli Centrale (18:53): il treno oggi termina la corsa a Roma Termini. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

© Noinotizie.it - Linea ferroviaria, guasto: Roma-Lecce, ritardo da quattro ore Trenitalia