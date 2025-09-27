Linea ferroviaria guasto | Roma-Lecce ritardo da quattro ore Trenitalia
Di seguito la comunicazione di Trenitalia (ore 21,30): La circolazione permane fortemente rallentata. I treni Alta Velocità possono registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 120 minuti, eccetto i seguenti con un maggior tempo di viaggio superiore e fino a 230 minuti: • FR 9428 Napoli Centrale (15:04) – Venezia Santa Lucia (20:34) • FA 8317 Roma Termini (15:52) – Lecce (21:48) I treni Alta Velocità possono subire limitazioni di percorso ed essere instradati sui percorsi alternativi via Cassino e via Formia. Treni Alta Velocità direttamente coinvolti e oggetto di provvedimento: • FR 9421 Venezia Santa Lucia (13:26) – Napoli Centrale (18:53): il treno oggi termina la corsa a Roma Termini. 🔗 Leggi su Noinotizie.it
In questa notizia si parla di: linea - ferroviaria
Malore sui binari a Macerata: muore un operaio durante i lavori sulla linea ferroviaria
Maltempo, albero si abbatte sui binari: interrotta la linea ferroviaria Como-Milano
Incendio sui binari, dopo due giorni è tornata regolare la circolazione ferroviaria sulla linea Pescara-Bari-Foggia
Linea ferroviaria tra Ventimiglia e Cuneo: risolto il guasto di Airole e dopo 5 cinque giorni riprende la circolazione Dopo il blackout causato dal maltempo tornano regolari i treni dal pomeriggio di oggi - facebook.com Vai su Facebook
Centinaia di manifestanti pro Palestina stanno occupando i binari della stazione ferroviaria di Porta Susa a Torino - X Vai su X
Guasto sulla linea Alta Velocità Roma-Napoli: sabato di disagi per i viaggiatori - Un guasto tecnico registrato nei pressi di Cassino ha causato rallentamenti significativi e obbligato i treni a deviare su percorsi alternativi ... Segnala ilquotidianodellazio.it
Guasto sulla linea dell’Alta Velocità fra Roma e Napoli, ritardi fino a 120 minuti - Napoli la circolazione oggi, sabato 27 settembre, è fortemente rallentata per un inconveniente tecnico alla linea nei pressi di Cassino in provincia di Frosinone. lacronacadiroma.it scrive