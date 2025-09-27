L'indagine su Venditti e la proroga sull'incidente probatorio | cosa sappiamo sulle novità del caso Garlasco
Ieri è scattata una nuova indagine legata indirettamente al caso di Garlasco. Nel registro degli indagati è finito Mario Venditti, ex procuratore di Pavia che nel 2017 archiviò le accuse di Andrea Sempio sul delitto di Garlasco. L'accusa di corruzione in atti giudiziari. Intanto al Tribunale di Pavia ieri il gip ha concesso una proroga di 70 per l'incidente probatorio che sta analizzando i resti dell'omicidio di Chiara Poggi. Ecco tutto quello che è successo ieri 26 settembre. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: indagine - venditti
Garlasco, perquisite le case dei famigliari di Sempio. Indagato Mario Venditti, ex procuratore di Pavia: “Corrotto per archiviare l’indagine nel 2017”
Garlasco: indagato Mario Venditti, l’ex pm dell’indagine su Andrea Sempio e l’omicidio di Chiara Poggi
Caso Garlasco, nuove perquisizioni: indagato l’ex procuratore Venditti per corruzione in atti giudiziari. Secondo i pm di Brescia avrebbe intascato soldi per archiviare la prima indagine su Andrea Sempio
C'è un nuovo capitolo nelle indagini sull'omicidio di Chiara Poggi avvenuto a Garlasco 18 anni fa. Mario Venditti, ex procuratore di Pavia (ora in pensione) che nel 2017 archiviò la prima indagine su Andrea Sempio, è indagato per corruzione. A dare la notizia - facebook.com Vai su Facebook
L’avvocato di #Sempio sulla nuova indagine su #Garlasco: “I soldi non erano per Venditti ma per le spese legali” - X Vai su X
L’indagine su Venditti e la proroga sull’incidente probatorio: cosa sappiamo sulle novità del caso Garlasco - Nel registro degli indagati è finito Mario Venditti, ex procuratore di Pavia che nel 2017 archiviò le accuse di Andrea Sem ... Si legge su fanpage.it
Delitto Garlasco, le news in diretta: ex pm di Pavia Venditti indagato per corruzione in atti giudiziari, incidente probatorio prorogato di 70 giorni - Oggi, venerdì 26 settembre, nuova udienza nell'ambito del nuovo filone di indagine sul delitto di Garlasco, in cui venne uccisa Chiara Poggi: proroga ... fanpage.it scrive