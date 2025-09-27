L'imprenditore varesino Edoardo Sarchi ucciso con un colpo d'arma da fuoco in Albania | la Farnesina segue il caso

Fanpage.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le autorità albanesi hanno fatto sapere alla Farnesina di aver trovato un cittadino italiano morto in territorio albanese la scorsa notte. La vittima è Edoardo Sarchi, imprenditore originario di Cunardo (Varese), ucciso con un colpo di arma da fuoco. Il ministero degli Esteri sta seguendo il caso e le autorità albanesi sono al lavoro per individuare il killer. 🔗 Leggi su Fanpage.it

imprenditore varesino edoardo sarchiUcciso in Albania l’imprenditore varesino Edoardo Sarchi: arrestato il figlio del socio in affari - Il 44enne originario di Cunardo viveva da 20 anni a Tirana e aveva una azienda di mattoni: era andato a caccia con il socio. Secondo milano.repubblica.it

