L'imprenditore varesino Edoardo Sarchi ucciso con un colpo d'arma da fuoco in Albania | la Farnesina segue il caso

Le autorità albanesi hanno fatto sapere alla Farnesina di aver trovato un cittadino italiano morto in territorio albanese la scorsa notte. La vittima è Edoardo Sarchi, imprenditore originario di Cunardo (Varese), ucciso con un colpo di arma da fuoco. Il ministero degli Esteri sta seguendo il caso e le autorità albanesi sono al lavoro per individuare il killer. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Il 44enne originario di Cunardo viveva da 20 anni a Tirana e aveva una azienda di mattoni: era andato a caccia con il socio.