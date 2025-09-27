L’imprenditore italiano Edoardo Sarchi ucciso in Albania vicino al villaggio di Salari
Edoardo Sarchi, imprenditore italiano di 44 anni, è stato ucciso in Albania. Il corpo è stato trovato nella notte sul ciglio di una strada di campagna vicino al villaggio di Salari, a circa 200 Km dalla capitale Tirana. L’uomo sarebbe stato freddato con colpi di arma da fuoco. La vittima era amministratore di una società edile italo-albanese, Tegola Edilcentro, con sede a Tirana. Secondo Gazeta Express era assiduo frequentatore della zona di Tepelena, dove è stato ucciso, perché ci andava a caccia. Immagine in evidenza d’archivio L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
