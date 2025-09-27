Lilo & Stitch | con la meravigliosa steelbook 4K il live action è già in testa alle vendite

Il riuscito remake live-action dell'omonimo film d'animazione del 2002 è arrivato in homevideo (ed è già in testa alle classifica di vendita) grazie a Eagle anche con una fantastica steelbook 4K, con audio e video al top e discreti extra. Remake live-action dell'omonimo film d'animazione del 2002, Lilo & Stitch diverte e coinvolge anche in questa versione rinnovata. Tanto che dopo il successo al botteghino, anche l'uscita homevideo targata Disney con distribuzione Eagle Pictures ha colpito subito nel segno, balzando immediatamente in vetta alle classifiche di vendita. Merito, fra le tante edizioni, anche della bellissima steelbook 4K, che allo stesso tempo fa la gioia dei collezionisti e permette di ammirare nel massimo splendore possibile questa versione live action ricca di colori, emozioni e magia, capace di celebrare l'amicizia fuori dagli schemi tra la piccola Lilo e l'esuberante alieno Stitch. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

