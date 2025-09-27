Lilo & Stitch | con la meravigliosa steelbook 4K il live action è già in testa alle vendite
Il riuscito remake live-action dell'omonimo film d'animazione del 2002 è arrivato in homevideo (ed è già in testa alle classifica di vendita) grazie a Eagle anche con una fantastica steelbook 4K, con audio e video al top e discreti extra. Remake live-action dell'omonimo film d'animazione del 2002, Lilo & Stitch diverte e coinvolge anche in questa versione rinnovata. Tanto che dopo il successo al botteghino, anche l'uscita homevideo targata Disney con distribuzione Eagle Pictures ha colpito subito nel segno, balzando immediatamente in vetta alle classifiche di vendita. Merito, fra le tante edizioni, anche della bellissima steelbook 4K, che allo stesso tempo fa la gioia dei collezionisti e permette di ammirare nel massimo splendore possibile questa versione live action ricca di colori, emozioni e magia, capace di celebrare l'amicizia fuori dagli schemi tra la piccola Lilo e l'esuberante alieno Stitch. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
In questa notizia si parla di: lilo - stitch
Superman vola a 217 milioni di dollari a livello globale mentre Lilo & Stitch sfiora il miliardo
Lilo & Stitch della Disney finalmente arriva in versione digitale dopo aver superato il miliardo di dollari al botteghino
Lilo e stitch 2 rompe il trend di 22 anni della disney con il live-action
Mercoledì 3 settembre, è uscito su @disneyplusit @disneyplus, “Lilo & Stitch” il film, che io ho adorato! Ho riso tantissimo e mi sono anche emozionata e non vedo l’ora di rivederlo! E poi Stitch è così carino e lo vorresti abbracciare per davvero ? In vacanza i - facebook.com Vai su Facebook
Lilo & Stitch: con la meravigliosa steelbook 4K il live action è già in testa alle vendite - action dell'omonimo film d'animazione del 2002 è arrivato in homevideo (ed è già in testa alle classifica di vendita) grazie a Eagle anche con una fantastica steelbook 4K, con ... Riporta movieplayer.it
Lilo & Stitch - Una solitaria bambina hawaiana di nome Lilo, sorellina di Nani, stringe un forte legame di amicizia con un alieno a cui dà il nome Stitch credendo si tratti di un cane. Come scrive mymovies.it