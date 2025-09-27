Lille-Lione domenica 28 settembre 2025 ore 17 | 15 | formazioni quote pronostici
Il lato lieto della Ligue1 che vince anche in Europa è quello rappresentato da Lille e Lione, due squadre che si affrontano stasera per il sesto turno di campionato. I Gones hanno trovato il colpaccio in quel di Utrecht grazie al secondo gol in altrettante gare di Tessmann: l’ex Venezia è diventato un punto fermo della squadra e si combina bene con l’esperienza di Tolisso a . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
Ligue 1: Psg e Lione fanno due su due, Lille batte Monaco nel big match
Europa League: vincono Stoccarda, Genk, FCSB, Lille, Lione, Panathinaikos e il Porto di Farioli - X Vai su X
Il Lille di Olivier #Giroud inizia bene la fase a gironi di Europa League, battendo 2-1 il Brann con gol decisivo dell’ex Milan all’80’. Successi anche per Porto (1-0 sul Salisburgo), Lione (1-0 a Utrecht) e Genk (1-0 contro i Rangers). Vittorie per Stoccarda, Steau Vai su Facebook
