Licenziamenti alla Shein fiato sospeso
Ultimo giorno di sciopero ieri alla logistica Shein. Da mercoledì circa l’85% dei dipendenti, compresi gli assunti a tempo indeterminato, hanno incrociato le braccia davanti ai cancelli di via Levi e via Zaccagnini in attesa dell’incontro di martedì. Poi se sarà necessario, dal 1° ottobre potrebbero anche proseguire con una protesta a oltranza. "Chiediamo alla cittadinanza di Stradella, di Broni, dei comuni vicini – si legge in una nota firmata da Francesco Signorelli di Usb – e perché no, anche da Pavia, di portare la propria solidarietà. Le multinazionali, con le loro pratiche di sfruttamento, stanno ulteriormente aggravando la condizione di reddito e di precarietà sociale". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Shein chiude sede nel Pavese, oltre 300 licenziamenti
“Oltre 300 licenziamenti, è drammatico”: così Shein ha chiuso uno stabilimento che aveva in provincia di Pavia
